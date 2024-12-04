Тайский суп том-ям признали нематериальным наследием ЮНЕСКО

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон заявил, что национальный суп том-ям-кунг внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Впервые тайское блюдо появилась в списках нематериального наследия организации в 2010 году, сообщает «Лента.ру» .

«Решение о внесении том-ям-кунга в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии», — сказала Вангсупхакиткосон.

Она подчеркнула, что острый суп был признан частью культурного наследия, поскольку он является отражением образа жизни народа Таиланда. Еще национальное блюдо демонстрирует любовь тайцев к природе, а также физическое и психологическое здоровье.

По словам министра, наименование супа представляет собой комбинацию трех слов: «том» — «вареный», «ям» — «креветка» и «кунг» — «вода». Она охарактеризовала блюдо «мягкой силой», способствующей распространению тайской культуры за пределами страны.

Традиционный том-ям-кунг представляет собой острый суп с креветками, приготовленный на прозрачном бульоне без добавления кокосового молока и сливок. Основные ингредиенты блюда — корень галангала, перец чили, листья кафир-лайма и лемонграсс.

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