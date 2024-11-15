«Индекс оливье»: сколько будет стоить сделать главный новогодний салат в 2024 г

С приближением конца года приходит время подвести итоги, в том числе и рассчитать «индекс оливье». Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская оценила, сколько в 2024 году придется потратить на традиционный новогодний салат, сообщает Life.ru .

Для расчета стоимости используются такие ингредиенты: 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 4 куриных яйца, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

По словам Лебединской, расходы на приготовление этого блюда в 2024 году возросли на 9,56%, составив 501 рубль. Для сравнения, в 2021 году такая же порция стоила 392 рубля. Однако это цена за самый простой рецепт — при замене вареной колбасы 1-го сорта на варено-копченую стоимость увеличивается до 555 рублей.

Ценовые различия по регионам тоже значительны. В Москве заготовка обойдется в 601 рубль, в Кирове — 454 рубля, в Ульяновске — 423 рубля, в Тюмени — 513 рублей, а в Благовещенске — 593 рубля.