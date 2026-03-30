Таинственно умершая в Подмосковье семейная пара увлекалась свингер-вечеринками

Семейная пара, таинственно умершая в подмосковном Подольске, увлекалась сексуальной свинг-практикой. Выяснилось, что супруги искали девушку, которая не придерживается здорового образа жизни, сообщает 112 .

Тела 25-летнего Дмитрия и 24-летней Алины обнаружили без признаков насильственной смерти в квартире жилого дома на улице Давыдова. Рядом с ними находилась их живая двухлетняя дочь.

Предварительной причиной смерти семейной пары стало отравление. Их совместный ребенок кричал в квартире и жилище вскрыли.

Алина вела канал под названием «Дьяволица» и искала в интернете девушку «для приятного времяпрепровождения». То же самое делал ее супруг Дмитрий, уточняя, что они предпочитают девушку «неЗОЖ».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности).

