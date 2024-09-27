Сын Романа Мадянова не смог сдержать слез у креста покойного отца

Гроб с телом Романа Мадянова вынесли из храма Архангела Михаила в Бронницах

Траурная церемония прощания с заслуженным артистом России Романом Мадяновым завершилась в Бронницах. Гроб с телом артиста вынесли из храма Архангела Михаила, сообщает Voice .

Впереди гроба шел 31-летний сын актера Роман Мадянов — младший. Он нес крест с фамилией отца, датой его рождения и смерти. Некоторое время мужчина стоял у дороги, опершись о крест. Он держался всю церемонию, но тут дал волю эмоциям и расплакался.

«У отца было невероятное чувство юмора. Он всегда был душой компании — в любом месте, в любой обстановке. Он всегда воодушевлял людей на смех, на искренность», — высказался Мадянов-младший журналистам.

Церемонию прощания с актером посетила его вдова Наталья. Также с коллегой пришли проститься Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Мария Аронова, Ольга Прокофьева, Марат Башаров и другие актеры.

Рядом с храмом, где прошло отпевание артиста, находится его дача. Он купил ее несколько лет назад. Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа.

В 2020 году у актера диагностировали рак легких и верхней доли бронхов. Он проходил лечение, но прошлой весной заболевание стало прогрессировать. Артиста не стало 25 сентября.

Известно, что перед смертью Мадянов успел сняться в фильме со своим наследником. Для Романа Мадянова — младшего это была первая роль, а для старшего — последняя.