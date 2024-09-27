Роман Мадянов перед смертью успел впервые сняться в фильме с сыном

Заслуженный артист России Роман Мадянов перед смертью успел сняться в фильме со своим наследником. Для Романа Мадянова — младшего это была первая роль, а для старшего — последняя, сообщает SHOT .

Мадянов-младший рассказал, что отец плохо ходил в последние месяцы, но ездил за рулем, что ему давалось легче, чем прогулки. Актер верил, что победит болезнь, никогда не жаловался близким.

«Он до самого конца продолжал сниматься, скучал по театру. По нему было видно, что сцена как будто часть его», — высказался Роман Мадянов — младший.

Церемония прощания с Мадяновым проходит в городе Бронницы. Заслуженного артиста России похоронят в селе Малахово Раменского городского округа.

В 2020 году у актера диагностировали рак легких и верхней доли бронхов. Он проходил лечение, но прошлой весной заболевание стало прогрессировать.

Мадянов известен по таким фильмам, как «Солдаты», «Убойная сила», «Дети Арбата», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Левиафан», «Легенда № 17», «Зулейха открывает глаза» и другим кинолентам. Он четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и двукратный лауреат «Золотого орла» за роли в «Левиафане» и фильме «12».

О смерти коллеги высказался актер Андрей Ургант. По его словам, он высоко ценил талант Мадянова. Также Ургант признался, что с каждым годом уход из жизни коллег ощущается все острее. Говоря о Мадянове, киноактер вспомнил, как много ролей было у его коллеги на экране.