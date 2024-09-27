Андрей Ургант высказался о смерти Романа Мадянова

Актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. О смерти коллеги высказался актер Андрей Ургант, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, он высоко ценил талант Мадянова. Также Ургант признался, что с каждым годом уход из жизни коллег ощущается все острее. Говоря о Мадянове, киноактер вспомнил, как много ролей было у его коллеги на экране.

«Он вызывал улыбку, его невозможно не узнать или перепутать — это очень важно для артиста. Он родился артистом и ушел из жизни артистом. Он внес большой вклад в историю нашего искусства и кино. Светлая ему память», — поделился Ургант.

Роман Мадянов умер после продолжительной болезни. Он известен по таким фильмам, как «Солдаты», «Убойная сила», «Дети Арбата», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Левиафан», «Легенда № 17», «Зулейха открывает глаза» и другим кинолентам.