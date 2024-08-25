Сыгравший в «Фантастических тварях» актер Кузнецов должен ФНС 222 тыс рублей

Российский актер Александр Кузнецов, которого большинство знает по роли Хельмута Вайса в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», должен Федеральной налоговой службе 222 тыс. рублей. Об этом сообщает SHOT .

Кузнецов критиковал спецоперацию, а затем уехал жить в Лондон. В России у актера осталось открытое ИП. Он занимался созданием видеоконтента и продюсированием. В последний раз услуги фирма оказывала в 2019 году на сумму около 95 тыс. рублей.

После отъезда Кузнецов ИП не закрыл. Поэтому ФНС продолжила начислять ему налоги и штрафы. За несколько лет у Кузнецова скопилась довольно внушительная сумма долгов — 222 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на Mercedes-Benz российского футболиста Артема Дзюбы за 12 месяцев выписали 100 штрафов на сумму 88 тыс. рублей. Однако уже 10 августа спортсмен погасил задолженность.