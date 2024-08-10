Футболист Артем Дзюба закрыл долг по штрафам за превышение скорости

Спортсмен выплатил 6 тыс. рублей.

Ранее у него было 100 штрафов на иномарку Mercedes-Benz AMG S63, их он насобирал менее чем за год. Большая часть из них — за превышение скорости и повторное превышение. Еще были штрафы за нарушения требований дорожной разметки, непристегнутый ремень безопасности, езду по выделенке.

Всего время использования авто Дзюба заработал свыше 300 штрафов. С прошлого октября футболист заплатил около 88 тыс. рублей штрафов.