SHOT: на Mercedes футболиста Дзюбы за год выписали 100 штрафов
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На автомобиль Mercedes-Benz AMG S63 футболиста Артема Дзюбы за год пришло 100 штрафов, сообщает SHOT.
Автомобиль превышал скорость, нарушал требования дорожной разметки, водитель ездил непристегнутым и передвигался по выделенной полосе. Только 3 августа скорость была превышена 5 раз.
С октября 2023 года Дзюба оплатил штрафы на сумму 88 тыс. рублей. Ему осталось погасить задолженность еще в размере 6 тыс.
В последний раз спортсмен получил пять штрафов 5 августа. Их выписали за превышение скорости в Подмосковье.
Ранее журналист Иван Карпов заявил, что ушедший из клуба «Локомотив» Дзюба может перейти в Медиалигу. Его примут в клуб «Родина Медиа».