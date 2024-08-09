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SHOT: на Mercedes футболиста Дзюбы за год выписали 100 штрафов

На автомобиль Mercedes-Benz AMG S63 футболиста Артема Дзюбы за год пришло 100 штрафов, сообщает SHOT .

Автомобиль превышал скорость, нарушал требования дорожной разметки, водитель ездил непристегнутым и передвигался по выделенной полосе. Только 3 августа скорость была превышена 5 раз.

С октября 2023 года Дзюба оплатил штрафы на сумму 88 тыс. рублей. Ему осталось погасить задолженность еще в размере 6 тыс.

В последний раз спортсмен получил пять штрафов 5 августа. Их выписали за превышение скорости в Подмосковье.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что ушедший из клуба «Локомотив» Дзюба может перейти в Медиалигу. Его примут в клуб «Родина Медиа».