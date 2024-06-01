Здравствуй, Медиалига: назван будущий клуб ушедшего из «Локо» Дзюбы

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Карпов: Дзюба может перейти в московскую «Родину Медиа»

Футболист Артем Дзюба, ранее игравший за «Зенит» и недавно покинувший «Локомотив», может перейти в Медиалигу. Журналист Иван Карпов утверждает, что нападающий может присоединиться к московской «Родине Медиа», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По информации инсайдера, Дзюба может провести первую игру за новый клуб уже в ближайшем матче в рамках Медийной футбольной лиги (МФЛ).

В московской команде также заявляли о желании видеть форварда в своих рядах — президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов отмечал, что готов пригласить 35-летнего игрока в команду.

Ранее столичный «Локомотив» отказался продлевать контракт с Артемом Дзюбой. Несколько дней назад пресс-служба «железнодорожников» объявляла, что футболист покинул клуб на правах свободного агента.