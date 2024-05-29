ФК «Локомотив» не стал продлевать контракт с Артемом Дзюбой

Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года. До этого он был в составе в том числе московского «Спартака» и петербургского «Зенита». За полтора сезона в команде «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач.

На сегодняшний день Дзюба с отметкой в 161 гол является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Год назад российский футболист оказался в центре скандала из-за слитого в Сеть интимного видео с его участием. Дзюба заявил, что это старые ролики, снятые в период, когда он еще не был седым, которые ему уже не интересно комментировать.