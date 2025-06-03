Свыше 250 бесплатных мероприятий прошло на речных вокзалах Москвы весной

Северный и Южный речные вокзалы столицы уже стали популярными местами для отдыха москвичей и туристов. Там проводят творческие мастер-классы, спортивные тренировки, лекции, кинопоказы для детей и взрослых, городские праздники, масштабные фестивали, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что за весну на вокзалах провели 253 мероприятия. За это время их посетили свыше 530 тыс. человек.

«Северный и Южный речные вокзалы становятся все более популярными среди москвичей. С начала года речные вокзалы столицы посетили свыше 980 тыс. человек. Здесь регулярно проходят интересные мероприятия, а также есть все необходимое для интересного и комфортного отдыха в любой сезон», — сказал Ликсутов.

Сезон речной навигации сейчас в самом разгаре. С каждым годом речные поездки набирают популярность среди москвичей и туристов. За первый месяц открывшегося сезона навигации в круизы отправились примерно 50 тыс. пассажиров. Причалы речных вокзалов приняли и отправили круизные теплоходы около 300 раз. Теплоходы из столицы чаще всего отправлялись в Ярославль, Мышкин, Углич и другие туристические центры страны.

Новый сезон навигации открылся в мегаполисе 24 апреля. Планируется, что с речных вокзалов за сезон примут и отправят круизные суда по РФ свыше 2,5 тыс. раз. Это на 15% превышает показатели 2024 года. Еще в планах запуск третьего регулярного маршрута речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

После открытия навигации в Москве начали работать маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки и переправа до Захаркова. Теплоход «850 лет Москве» отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а «Москва-1» — в Южное Тушино каждый час. В 2024 году они перевезли более 260 тыс. пассажиров.

О маршрутах летней навигации в Москве и их стоимости читайте в материале РИАМО.