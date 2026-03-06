Свинцов: у Telegram осталось мало времени после слов Путина

Слова президента РФ Владимира Путина об опасности «использования систем связи, которые не подконтрольны нам», являются «недвусмысленным сигналом» для Telegram. Об этом заявил зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов, сообщает «Подъем» .

По словам парламентария, ситуация с Telegram «начинает приходить в свое логическое завершение». Это произошло после слов Путина, который высказал свою позицию насчет неподконтрольных сервисов.

Свинцов считает, что у руководства мессенджера осталось мало времени, чтобы принять решение: либо оно выполнит требования российского законодательства, либо в отношении платформы будут введены ограничения.

Ранее в ходе встречи президента с женщинами-военнослужащими одна из участниц назвала Telegram «вражеским видом связи. По ее словам, нужно „что-то разработать свое, Max доработать“.

Между тем ФАС признала рекламу в Telegram и YouTube нарушающей закон. Запрет распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России, а также на те, что признаны нежелательными.

