На субботнике в Тимоховском парке в Видном представили концепцию благоустройства

В Ленинском округе 18 апреля прошел масштабный субботник, который объединил более 1000 человек на 11 локациях. Центральной площадкой стал Тимоховский парк, где жителям также представили концепцию будущего благоустройства территории. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мне кажется, с городом Видное в первую очередь ассоциируется именно Тимоховский парк. Поэтому важно было не только провести здесь субботник, но и обсудить развитие территории. В рамках работ мы привели пространство в порядок, чтобы в дальнейшем парк стал современным, комфортным и полностью соответствовал запросам жителей всех возрастов. Благодарю всех участников за труд и неравнодушие», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Концепция благоустройства Тимоховского парка предполагает развитие территории как современной и комфортной зоны отдыха для жителей. В рамках проекта планируется создать многофункциональное общественное пространство с зонами для прогулок, отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий, а также увеличить озеленение и улучшить экологическую ситуацию в районе.

Участие в субботнике приняли активные жители округа, сотрудники МБУ «Благоустройство», «ДорСервис», ПТО ГХ, дирекции парков и администрации округа, представители депутатского корпуса и территориальных отделов, школьники, волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии». В рамках работ были приведены в порядок дворы и общественные пространства, очищены газоны и зеленые зоны, собрано более 1000 мешков мусора, а также убраны дорожки, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.