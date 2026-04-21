В Видном прошла встреча с представителями «Мособлгаза» по вопросам газификации

В центральной библиотеке города Видное 16 апреля состоялась встреча жителей с представителями АО «Мособлгаз», в рамках которой обсудили ключевые вопросы газификации, технического обслуживания и безопасной эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Данное мероприятие проводится во всех городских округах. Как правило, его проводят руководители предприятия — заместители генерального директора или директора филиалов. Основная цель — это информирование граждан. В первую очередь мы рассматриваем вопросы газовой безопасности, реализации президентской программы социальной газификации, а также технического обслуживания. Формат круглых столов позволяет подробно разбирать все обращения жителей», — сказал директор филиала АО «Мособлгаз ЮГ» Александр Чачин.

Во встрече приняли участие заместители директора и инженерно-технические специалисты по направлениям строительства, эксплуатации, технического обслуживания и клиентского сервиса, а также представители администрации Ленинского округа. Жители могли заранее направить свои вопросы, а также получить консультации непосредственно на месте.

«Такой формат очень удобный и полезный. Я заранее отправила вопрос по электронной почте, а сегодня подошла к специалистам — мой вопрос уже был проработан, мне помогли разобраться и подсказали дальнейшие шаги. Такие встречи обязательно нужно проводить», — поделилась жительница Ленинского округа Ирина Жукова.

Подобные встречи проводятся ежегодно и направлены на повышение информированности жителей, а также на обеспечение безопасного и комфортного использования газового оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.