Бывшему редактору Ura.ru Аллаярову вынесли приговор

В Екатеринбурге Свердловской области суд приговорил бывшего заместителя главного редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к колонии общего режима на пять лет за дачу взятки полицейскому за оперсводки. Еще его оштрафовали на 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов региона.

Аллаярова обвиняли в совершении преступления по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России (дача взятки). Выяснилось, что журналист 10 месяцев за деньги покупал у дяди, работавшего в полиции, служебные оперативные сводки полиции по Екатеринбургу. Затем информация из них выкладывалась в Сеть.

Суммарно Аллаяров дал 120 тыс. рублей взятки. Суд признал журналиста виновным. Помимо срока, мужчине запретили заниматься журналистской деятельностью четыре года.

Уголовное дело против дяди Аллаярова выделили в отдельное производство. Полицейский подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с райсудом. Его признали виновным по пункту «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки).

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, испытательным сроком 4 года. Также его лишили права занимать должности на госслужбе на три года. Еще суд отобрал у полицейского звание старший лейтенант. Помимо этого, у него конфисковали 120 тыс. рублей в бюджет России.

