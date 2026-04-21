Эксперт рассказал, как в мессенджере MAX заботятся об уважении чужого времени

Отложенная отправка и сообщения без звука в MAX кардинально меняют подход к уважению чужого личного времени. В приложении реализована возможность написать текст в любой момент, но запрограммировать его доставку на строго определенное время. Можно набрать сообщение глубокой ночью и настроить таймер так, чтобы оно ушло адресату ровно в девять утра. Программа выполнит отправку автоматически. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Вторая важнейшая функция — отправка без звукового уведомления. Одно нажатие специальной кнопки позволяет доставить сообщение собеседнику абсолютно бесшумно. На экране получателя появится визуальное уведомление, но сам аппарат не издаст ни единого звукового сигнала и не будет вибрировать. Человек увидит текст ровно тогда, когда сам решит проверить свой смартфон», — сказал эксперт.

По словам специалиста, эти инструменты полностью исключают риск случайно разбудить получателя или отвлечь его от важных дел, позволяя при этом отправителю сразу зафиксировать свою мысль и не забыть передать нужную информацию.

MAX — национальный мессенджер, который дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и совершать платежи, подтверждать личность с помощью цифрового ID, получать электронные госуслуги и использовать усиленную ЭЦП. Платформу основала в 2025 году технологическая компания VK.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.