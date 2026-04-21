Открытое Первенство по плаванию состоялось в Ленинском округе

В Ленинском городском округе 18 апреля прошло открытое Первенство по плаванию. Соревнования объединили спортсменов разных возрастов. Турнир традиционно состоялся на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Эти старты проводятся в округе уже более четверти века. Ленинский городской округ по праву можно назвать территорией с сильными плавательными традициями — у нас есть чемпионы Московской области, России и олимпийского уровня. В открытом первенстве могли принять участие все желающие из Московской области, однако в основном выступали жители округа», — приводятся в сообщении слова директора детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

На дорожки вышли 170 пловцов, из них 110 детей и 60 взрослых, самому старшему участнику почти 80 лет. За заплывами внимательно следили судьи, фиксируя результаты каждого старта. По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.

С 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге проходит финал Кубка России по плаванию, в котором принимают участие спортсмены из Ленинского округа: Иван Гирев — призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и Европы, а также Виктория Таранникова, Александр Санин и Георгий Таранников.