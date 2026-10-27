сегодня в 15:14

Свердловский депутат предложил скармливать рыбам тыквы в борьбе с Хэллоуином

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер призвал топить тыквы в Исети ради борьбы с Хэллоуином, сообщает URA.RU .

Парламентарий областного Заксобрания предложил награждать тех, кто выбрасывает главный символ западного праздника. Например, таким людям можно вручать билеты в театр.

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, а не беганье с этой тыквой», — заявил депутат.

Он напомнил, что в России есть много добрых праздников, в которых «нет разной чертовщины». По его словам, западная культура не свойственна русской душе.

По словам Вегнера, ущерба экологии от выбрасывания тыкв в реку не будет, ведь рыбы смогут полакомиться овощем.

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