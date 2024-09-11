Суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы экс-депутата Госдумы Пономарева*

По версии следствия, в 2022 году фигурант, находясь на Украине, дал интервью, в ходе которого публично распространил фейки о действиях ВС РФ. Более того, он высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России.

Следствие собрало доказательства виновности Пономарева*. Суд признал их достаточными для вынесения заочного приговора.

Экс-депутат Госдумы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Суд заочно назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его экс-парламентарий должен будет в колонии общего режима. Пономарев* также объявлен в международный розыск.

Ранее суд заочно приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом иноагентом.