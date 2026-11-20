Проехал на красный: такси снесло курьера на электровелосипеде в Москве

На проспекте Вернадского в Москве таксист буквально снес курьера, который проезжал по пешеходному переходу на красный свет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома № 10 на улице Коштоянца. На опубликованных кадрах видно, как курьер подъезжает к пешеходному переходу.

Мужчина не спешился и даже не остановился. Он продолжил ехать, хотя для пешеходов горел красный свет. В последний момент автомобилист попытался объехать курьера, но было уже поздно — он снес мужчину на велосипеде.

На данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно. Водителям сообщили, что пробок в районе ДТП нет, проезд свободен.

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