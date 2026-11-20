Смольянинов*, Соболь* и Лазарева* включены в реестр попавших под ограничения
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Телеведущая Татьяна Лазарева*, актер Артур Смольянинов*, оппозиционер Любовь Соболь* внесены в РФ в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения, сообщают «Известия».
Еще в этот список вощли блогер Максим Кац**, политолог Аббас Галлямов*, участник группы Pussy Riot** Петр Верзилов* и экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев*.
В стране в прошлом месяце начал работать публичный реестр нарушивших закон и уехавших из РФ граждан, в отношении которых введены временные ограничительные меры. Среди них — арест имущества и запрет на регистрацию в качестве ИП.
* Признаны в РФ физлицами-иноагентами, включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан в РФ иноагентом.
*** Признана в России экстремистской организацией.
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