Суд заочно приговорил блогера Шпака к 8 годам колонии

Суд признал блогера Александра Шпака виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России на фоне политической ненависти и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

По данным прокуратуры, блогер опубликовал на странице в соцсети, которую сам администрировал, видеоролик, в котором рассказал заведомо ложную информацию о ВС РФ, позволив смотреть публикацию неограниченному кругу лиц. Уголовное дело рассмотрели в отсутствии Шпака, так как он находится в международном розыске.

Суд приговорил Александра Шпака к восьми годам колонии общего режима, а также запретил ему в течение четырех лет администрировать сайты и другие платформы в Сети. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу.

Ранее Александр Шпак привлек внимание публики провокационным роликом. Он на камеру сжег паспорт России.