Семье в Нижегородской области на протяжении семи лет кто-то подкидывает грязные женские трусы во двор. Об этом сообщили в эфире местной программы «Кстати».

Пострадавшая семья живет в Большом Болдине. Вот уже семь лет люди не могут избавиться от таинственного преследователя, который каждую ночь подбрасывает к ним на участок грязные женские трусы.

Семья не верит, что это просто чья-то злая шутка. Жители считают, что трусы им подбрасывают в рамках магического ритуала, чтобы навести порчу.

Семья обращалась к экстрасенсам и знахаркам, но не помогло. Обращение в полицию тоже не дало результатов. В итоге жители установили на участке камеру и выяснили, кто их забрасывает трусами.

Хулиган попал в объектив, пострадавшая семья узнала в нем своего одинокого соседа. Камера запечатлела, как он ночью проходит возле забора семьи и бросает на участок трусы. При этом мужчина отрицает свою причастность. Семья уверена, что сосед мог действовать по чьей-то наводке, предположительно, какой-то женщины.

Жители вновь хотят обратиться в полицию, предъявив доказательства с камеры наблюдения.

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