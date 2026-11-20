Бурые медведи в Ленинградской области остаются активными из-за аномально теплой осени. Звери отправятся в зимний сон, когда установится минусовая температура, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Кингисеппском районе видеоловушка на днях запечатлела бодрствующую медведицу с тремя детенышами. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Max-канале «Каждой твари по паре».

Обычно самки с потомством первыми уходят в берлоги, но в этом году не спят даже они. Животные на записи выглядят упитанными, у всех троих медвежат заметны круглые бока. Они родились в январе во время зимнего сна, сейчас им около десяти месяцев.

Для спячки медведям нужна температура ниже нуля, а в идеале — еще и снег. По данным Комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области, в лесах региона обитает 3269 бурых медведей.

Пока звери бодрствуют, они могут выходить к дачникам за забродившими ягодами и фруктами. Петербуржцев и жителей Ленобласти просят быть внимательнее: опьяневшие медведи и кабаны могут проявлять агрессию.

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