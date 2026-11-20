сегодня в 19:42

В Новосибирске холод набрал больше голосов, чем жара, в опросе «Яндекс Погоды». Его выбрали 1 108 участников, а жару — 1 031, сообщает Om1 Новосибирск .

Всего в голосовании о погодных предпочтениях приняли участие 2 139 жителей Новосибирска. Пользователям предложили выбрать один из двух вариантов — холод или жару.

В целом опрос собрал 62 368 голосов из 67 городов и локаций. Жару предпочли 33 670 человек (54%), холод — 28 698 (46%). Разница составила 4 972 голоса в пользу жары.

Холод победил в 26 городах и локациях. Единственный случай равенства зафиксировали в Новом Уренгое: оба варианта набрали по 33 голоса.

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