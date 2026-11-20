В Петропавловске-Камчатском родители учеников одной из школ пожаловались на возможное появление клопов в одном из классов, сообщает «АиФ-Камчатка» .

Житель рассказал каналу «112 Камчатка», что впервые насекомых заметили в мае. Тогда класс обработали, но с началом нового учебного года жалобы на укусы возобновились. Некоторые семьи уже три раза обрабатывали свои квартиры, хотя ловушки насекомых дома не обнаружили.

По словам родителей, в кабинете поставили подержанный мягкий диван. Горожане выразили обеспокоенность тем, что он мог стать местом скопления насекомых. При этом доказательств того, что эта мебель стала источником проблемы, у них нет.

После того, как одна из семей обратилась в Роспотребнадзор возник еще один конфликт. Родитель уточнил, что классная руководительница упрекнула их за жалобу, хотя ситуацию с ней обсуждали и до этого шага.

На материал в СМИ отреагировало управление образования Петропавловска-Камчатского. Там сказали, что последнюю обработку в помещениях школы провели 31 октября. Учеников каждый день осматривает медработник, а информацию о жалобах передали в Роспотребнадзор.

Кроме того, специалисты поставили в школе ловушки, но насекомых в них не нашли. После информации о находке клопа в личных вещах одного из школьников решено провести допобработку помещений 21 ноября.

Также из кабинета убрали мягкую мебель, которая вызвала споры. С родителями поговорили, в том числе им рассказали о возможности обследования квартир специалистами. По сведениям администрации школы, покраснения на коже выявили у трех учеников. Но неизвестно, чем именно они были вызваны. Связь с укусами клопов не подтверждена.

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