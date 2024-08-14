Блогер Шпак подтерся российским паспортом и сжег его в шляпе цвета флага США

Блогер и культурист Александр Шпак публично подтерся своим паспортом гражданина Российской Федерации, а затем сжег его, заявив, что теперь он — «человек без родины и флага».

На опубликованных в Telegram-канале бодибилдера кадрах видно, как Шпак подтирается российским паспортом, а затем несколько раз пытается его поджечь в шляпе цвета американского флага. Потом блогер начал петь песни на украинском языке, пока на земле горели документы.

«Я сегодня человек без родины. Я сегодня человек без флага. Я не хочу, чтобы меня больше связывало ничто с этой страной», — заявил Шпак.

Александр Шпак уехал из России после начала СВО и неоднократно негативно высказывался о действиях российских властей. Также блогер несколько раз получал штрафы за дискредитацию российской армии. В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал Шпака на 2 месяца по делу о фейках про ВС РФ.