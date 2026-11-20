День матери напоминает о роли мамы в жизни человека и дает повод поблагодарить ее за заботу и поддержку. Об этом психолог Лариса Никитина рассказала в беседе с ОТР .

По словам Никитиной, мать становится первой опорой ребенка, а отношения с ней во многом влияют на его развитие и дальнейшую жизнь. Отношения с отцом, отметила психолог, помогают двигаться дальше и добиваться большего.

При выборе подарка стоит учитывать интересы и желания мамы. Большие траты необязательны: важнее внимание и время вместе. Можно сходить в кино, кафе или театр, найти возможность спокойно поговорить.

«Кто-то присылает цветы, кто-то ведет маму куда-то поужинать, пообедать. Иногда просто посидеть дома, попить чай, почитать книжку или посмотреть вместе в пижамах, валяясь в кровати, фильм. Это тоже очень здорово. Поэтому, смотря какие есть традиции в семьях, какие есть привычки, тут каждый решает сам», — заключила Никитина.

Если мама живет в другом городе, можно заранее заказать доставку цветов или подарка, записать видеопоздравление от детей и внуков. Еще один вариант — семейный фильм из старых фотографий и видеозаписей.

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