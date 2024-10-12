Суд вернул в прокуратуру административное дело на Дудя* из-за недочетов

Столичный Лефортовский суд не стал рассматривать административное дело против журналиста Юрия Дудя*, открытое из-за отсутствия маркировки иноагента в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Бумаги вернули в прокуратуру для избавления от недочетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Сотрудники прокуратуры совершили две ошибки. Они не сообщили Дудю* о деталях возбуждения административного дела и не отправили ему копию.

Эти недоработки, как посчитали в суде, нарушают права Дудя* на защиту. Административное дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ снова рассмотрят в случае, если все корректировки будут внесены. За нарушение журналисту могут присудить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала в суд на Дудя* и Лебедева за интервью. Она требует взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей за «распространение порочащей честь и достоинство» информации.

*Признан Минюстом иностранным агентом.