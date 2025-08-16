Суд в Москве продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить срок заключения под стражу заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Он будет находиться под стражей еще 2 месяца и 23 дня, об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Заместитель губернатора Белгородской области обвиняется в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Адвокаты чиновника пытались добиться смягчения меры пресечения, предлагая заменить тюремное заключение на домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд отклонил это ходатайство защиты, поддержав позицию следствия о необходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

Об аресте Зайнуллина стало известно в конце июня 2025 года. После его задержания стало известно, что Генпрокуратура нашла хищение 1 млрд руб при возведении фортификаций в Белгороде.