Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин

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Силовики задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. В настоящее время причина неизвестна, сообщает Baza .

Зайнуллин был задержан в субботу, 21 июня.

Согласно данным местных пабликов, задержание вице-губернаторм может быть связано с хищением государственных средств, предназначенных для строительства защитных сооружений в приграничном регионе РФ, однако подтверждения данной информации нет.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Владислав Логинов подозревается в получении взятки. Его задержали сотрудники силовых структур. В администрации ведутся обыски.