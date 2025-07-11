Генпрокуратура нашла хищение 1 млрд руб при возведении фортификаций в Белгороде

Генеральная прокуратура просит взыскать около 1 млрд рублей с организаторов строительства фортификаций на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиками стали ряд физических и юридических лиц, среди которых и обвиняемый в хищениях замгубернатора региона Рустэм Зайнуллин, и предприниматели, сообщает «Коммерсант» .

Ведомство подало иск в Останкинский районный суд Москвы. Ответчики — глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей С., бизнесмены Сергей П., Иван Н., Константин З., Дмитрий Б., фирмы «Регион Сибирь», «Стройинвестрезерв».

Зайнуллин, Сергей П., Иван Н. и Константин З. содержатся под стражей. На них открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Алексей С. числится свидетелем. Дмитрия Б. пока найти не могут.

В иске сказано, что с 2022 по 2024 годы Белгородской области из федерального бюджета отправили 19,5 млрд рублей для возведения защитных сооружений. Должны были построить опорные пункты, блиндажи, укрепления для техники, рвы, окопы и противотанковые пирамиды на границе региона и Украины.

Деньгами с 2022 года распоряжалось министерство строительства Белгородской области. Правительство региона решило выбрать генеральным подрядчиком областное ГБУ «Управление капитального строительства» (УКС).

В 2021–2022 годах УКС руководил Алексей С. Его деятельность курировал заместитель губернатора Курской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин. Он должен был следить за возведением фортификаций.

С ООО «Регион Сибирь», принадлежащей Дмитрию Б., в декабре 2022 года подписали 2 договора на возведение фортификаций на 127,6 млн рублей. Фирме отправили 57,4 млн рублей. Часть денег компаньоны потратили на собственные нужды, а не на возведение фортификаций, считают в Генпрокуратуре.

На втором этапе чиновники воспользовались компанией ООО «Стройинвестрезерв» Сергея П. Он был не против заплатить им откат в размере 7% от суммы контрактов.

За данную сумму Зайнуллин с января 2023 года по декабрь 2024 года, предположительно, помог подписанию с этой компанией 24 договоров по усилению границы на сумму 1,011 млрд рублей. Из этой цифры подрядчику перечислили аванс в размере 867,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, более 25 млн рублей Сергей П. потратил на приобретение квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве и автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.

Суммарно с ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв» подписали 26 соглашений на 1 млрд 139 млн рублей. 924,8 млн из них Сергей П. и Дмитрий Б. получили с помощью злоупотребления власти.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что ряд компаний с января 2023 года по апрель 2024 года подписал фиктивные договоры на поставку стройматериалов, приобретение оборудования и строительство блиндажей с более чем десятком фирм-однодневок, созданных в Белгородской, Московской областях, Москве, Санкт-Петербурге. В них были трудоустроены только директора и учредители.

«Тем самым Зайнуллин и С. свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины», — отметили в Генпрокуратуре РФ.

Теперь ведомство требует признать незаконным доходом в результате коррупционных действий 924,8 млн рублей, которые получили предприниматели, и обратить сумму в доход государства. На имущество и счета ответчиков наложили арест.