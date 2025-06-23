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Суд оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за пропаганду педофилии

Таганский районный суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation Inc. (владеет «Википедией») на 3 млн рублей за пропаганду педофилии, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Административное дело в отношении зарубежного фонда Wikimedia поступило в суд 2 июня.

Суд признал «Викимедия Фоундейшин Инк.» виновным по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии, совершенная с применением СМИ, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) и назначил штраф в размере 3 млн рублей.

В августе прошлого года московский суд также привлекал к административной ответственности американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, Inc. за публикацию недостоверной информации в «Википедии».