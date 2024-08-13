В Москве суд оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на 4 млн рублей

Организацию признали виновной в совершении административного правонарушения. Она отказалась ограничивать доступ к недостоверной информации в «Википедии».

Роскомнадзор неоднократно направлял организации уведомления об обязательном удалении информации, ограничение к доступу или удаление которой предусмотрено законодательством РФ.

В результате Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation, Inc. на 4 млн рублей.

В 2023 году организация уже была оштрафована несколько раз за отказ удалять запрещенный контент из «Википедии». Так, например, на нее наложили административный штраф в размере 800 тыс. рублей за отказ от удаления статьи и видео о зацепинге.