В Москве суд оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на 4 млн рублей
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Столичный суд привлек к административной ответственности Wikimedia Foundation, Inc., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Организацию признали виновной в совершении административного правонарушения. Она отказалась ограничивать доступ к недостоверной информации в «Википедии».
Роскомнадзор неоднократно направлял организации уведомления об обязательном удалении информации, ограничение к доступу или удаление которой предусмотрено законодательством РФ.
В результате Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation, Inc. на 4 млн рублей.
В 2023 году организация уже была оштрафована несколько раз за отказ удалять запрещенный контент из «Википедии». Так, например, на нее наложили административный штраф в размере 800 тыс. рублей за отказ от удаления статьи и видео о зацепинге.