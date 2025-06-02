В России на Wikimedia составили протокол за пропаганду педофилии

В Таганский суд столицы поступило административное дело в отношении зарубежного фонда Wikimedia, оно касается пропаганды педофилии, сообщает РБК .

Это дело по части 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ — пропаганда педофилии, совершенная с применением СМИ, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Наказание для юрлиц по данной статье — штраф от 4 до 10 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотрение данного дела в московском суде назначено на 23 июня. Подробности не приводятся.

В августе 2024 года столичный суд также привлекал к административной ответственности американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, Inc. Это произошло из-за того, что компания отказалась ограничивать доступ к недостоверной информации в «Википедии».