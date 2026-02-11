Суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей

Мессенджеру Telegram выписали штрафы в размере 10,8 млн рублей на следующий день после усиления ограничений в России, сообщает SHOT .

В Таганском суде Москвы отметили, что еще 17 сентября 2025 года платформу потребовали удалить личные сведения сотрудников ВС РФ, публикации о продаже никотина и алкоголя, данные о методах доступа к заблокированным ресурсам, фейки о ВС РФ и так далее. 16 октября в РКН от Генпрокуратуры поступили требования об удалении контента с призывами к экстремистской деятельности.

При этом мессенджер не выполнил эти требования, а ответа от руководства не поступило. В итоге в среду состоялось заседание суда, на котором Telegram выписали штрафы по двум на общую сумму 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Накануне отмечалось, что РКН составил в отношении мессенджера восемь протоколов. Рассматривать их будут 11 февраля и 16 марта.

Ранее власти России приняли решение о замедлении работы Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.