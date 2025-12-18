Суд Москвы назначил Telegram, Twitch и Pinterest штрафы по 6 млн рублей

Мессенджер Telegram, стриминговая платформа Twitch и соцсеть Pinterest получили штрафы по 6 млн рублей от столичного суда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Telegram Messenger Inc., Twitch Interactive, Inc., Pinterest Inc. постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы от 16 декабря были привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти).

Каждая платформа должна будет выплатить штраф в размере 6 млн рублей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности.

Так, например, в июле стало известно, что Telegram накопил 23,5 млн рублей штрафов от российских судов. А в конце августа суд выписал Pinterest 2 штрафа на 10 млн рублей за нарушение по статье 19.7.10-4 КоАП РФ и по части 2 статьи 13.49 КоАП России.

