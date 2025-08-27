Суд выписал Pinterest 2 штрафа на 10 млн рублей

Столичный Таганский райсуд выписал компании Pinterest Inc два штрафа на 10 млн рублей. Один был на 4 млн, а второй на 6, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Штраф на 4 млн рублей был выписан за нарушение по статье 197.7.-10-4 КоАП России («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»).

Взыскание на 6 млн рублей выписали за нарушение по части 2 статьи 13.49 КоАП России («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Ранее московский суд выписал Google штраф на 7 млн рублей. Компания не следовала требованиям Роскомнадзора.