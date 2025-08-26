Столичный суд оштрафовал Google на 7 млн рублей
В Москве суд оштрафовал американскую корпорацию Google более чем на 7 млн рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мировой судья судебного участка Nº422 Таганского района Москвы признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ.
Суд назначил IT-гиганту административный штраф в размере 7 196 042 рублей 30 копеек.
Ранее стало известно, что Google запретит устанавливать на Android приложения непроверенных разработчиков. Мера позволит повысить безопасность пользователей.