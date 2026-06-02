В Подольске школа Бородино открыла лагерь для 285 детей

Летняя смена пришкольного лагеря стартовала 1 июня в школе «Бородино» в Подольске. В течение 21 дня здесь отдохнут 285 школьников, для которых подготовили спортивные и творческие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная линейка в честь открытия прошла в День защиты детей и первый день лета. Директор школы Наталья Павлюк обратилась к ребятам с напутствием и вместе с ними поздравила с днем рождения третьеклассницу Дарью Соколову — для нее праздник стал двойным.

«Я впервые отмечаю день рождения в лагере, здесь очень весело и еще здесь много моих друзей», — поделилась девочка.

После линейки школьники отправились на квест, задания которого были направлены на сплочение и развитие командной работы. Каждый отряд получил название и девиз, с детьми работают воспитатели. Ребят распределили по группам из разных классов, чтобы они смогли познакомиться и подружиться.

В течение смены участников ждут спортивные игры, творческие мастер-классы и развлекательные квесты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.