Google запретит устанавливать на Android приложения непроверенных разработчиков

Нововведение коснется не только Google Play, где подобные меры уже действуют с 2023 года, но и альтернативных магазинов приложений, а также APK-файлов, устанавливаемых вручную. Таким образом Google расширяет систему контроля над источниками программного обеспечения.

Представители корпорации объяснили, что процедура верификации разработчика будет подобна паспортному контролю в аэропорту и не коснется ни содержимого приложений, ни информации об их происхождении. Главная задача — не допустить повторного появления вредоносного или фейкового ПО после его удаления. По данным Google, вне официального магазина доля таких приложений примерно в 50 раз больше.

Для облегчения адаптации к новым условиям компания предложит новую консоль для разработчиков, распространяющих приложения вне Google Play. Она предложит отдельные инструменты для независимых энтузиастов и будет отличаться от коммерческой версии Play Console. Разработчики, уже работающие с Google Play, автоматически будут соответствовать требованиям, так как они уже прошли этап подтверждения личности.

Тестирование новой системы начнется в октябре 2025 года. В марте 2026 года верификация станет доступна для всех, а первые обязательные ограничения начнут действовать в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году эти правила будут распространены на все страны.