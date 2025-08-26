Google запретит устанавливать на Android приложения непроверенных разработчиков
Фото - © Unsplash.com
Чтобы повысить безопасность пользователей Android, Google анонсировала новые меры, запрещающие установку приложений от непроверенных разработчиков, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал 9to5Google.
Нововведение коснется не только Google Play, где подобные меры уже действуют с 2023 года, но и альтернативных магазинов приложений, а также APK-файлов, устанавливаемых вручную. Таким образом Google расширяет систему контроля над источниками программного обеспечения.
Представители корпорации объяснили, что процедура верификации разработчика будет подобна паспортному контролю в аэропорту и не коснется ни содержимого приложений, ни информации об их происхождении. Главная задача — не допустить повторного появления вредоносного или фейкового ПО после его удаления. По данным Google, вне официального магазина доля таких приложений примерно в 50 раз больше.
Для облегчения адаптации к новым условиям компания предложит новую консоль для разработчиков, распространяющих приложения вне Google Play. Она предложит отдельные инструменты для независимых энтузиастов и будет отличаться от коммерческой версии Play Console. Разработчики, уже работающие с Google Play, автоматически будут соответствовать требованиям, так как они уже прошли этап подтверждения личности.
Тестирование новой системы начнется в октябре 2025 года. В марте 2026 года верификация станет доступна для всех, а первые обязательные ограничения начнут действовать в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году эти правила будут распространены на все страны.