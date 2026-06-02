Психолог Абравитова рассказала, как провести лето без разочарований

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, как спланировать лето, чтобы к осени не возникло чувства упущенных возможностей. Рекомендации приводит «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, восприятие лета как времени отдыха формируется с детства и сохраняется на всю жизнь. Однако с возрастом меняется подход к досугу.

«Путешествия позволяют замедлить время, поэтому, если у человека есть возможность, стоит посетить новые города и страны. Причем чем чаще человек меняет картинку вокруг и свои занятия, тем медленнее проходит лето. Это связано с особенностью психики: когда мы пробуем что-то новое, время замедляется. Также подобные перемены позволяют восстановить силы перед новым учебным годом», — рассказала Абравитова.

Работающим людям эксперт рекомендовала делить отпуск на две части.

«Первую спланировать в начале лета, а вторую — в конце. В первые две недели можно позволить себе отдыхать, ничего не делать, отложить домашние обязанности и посторонние мысли. Будет лучше уехать в отпуск с полным пансионом… Вторую половину отдыха, наоборот, стоит разнообразить активными поездками и экскурсиями», — пояснила психолог.

Пенсионерам дачные хлопоты могут приносить удовольствие и ощущение результата. Однако при возможности полезно путешествовать: это поддерживает физическую активность и тренирует мозг.

«Человек узнает что-то новое, а значит, в его мозгу формируются новые нейронные связи, улучшаются когнитивные функции. Как следствие, можно избежать развития нейродегенеративных заболеваний», — подчеркнула Абравитова.

Этим летом проект «Московское долголетие» также запустил лесотерапию — первые прогулки уже прошли в районах столицы.

