Компании в России стали оплачивать сотрудникам лечение и фитнес

Российские компании расширяют социальные пакеты и компенсируют сотрудникам лечение, санатории, чек-апы и бьюти-процедуры. По словам Гарри Мурадяна, это экономически оправдано и помогает удерживать квалифицированные кадры.

«Если у компании есть ДМС, если у компании есть своя здравница, клиника, либо какой-нибудь там пансионат, с которым у них есть договоренности, то почему бы и не оплатить отдых или лечение для сотрудников в качестве компенсации. Это — просто забота о ментальном здоровье сотрудника. Если ты ему доверяешь много чего, этот работник очень ценный, важный, нужный, то если он выйдет из строя, надо искать нового, вводить его в курс дела, доверять ему тайны. И если он прошел испытательный срок, не выносил мозги, работал хорошо, вот дешевле его периодически следить за ним, лечить его чем, искать нового. Значит есть экономическая целесообразность, никто не отправляет никого в отпуска в пансионаты просто так. Это все про заботу и про работу, поверьте, все просчитано», — подчеркнул Мурадян в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что самым востребованным бонусом остается чек-ап.

«Конечно же, самое популярное — сдача каких-то анализов. Если мы говорим не про медицину, это — компенсация частичная либо полная фитнеса. Вот из того, что хотят и ценят сотрудники больше. И конечно же, это — компенсация дороги туда-обратно, такси, электричка, маршрутка либо даже корпоративный автомобиль для руководителя высшего звена. Также популярны корпоративные обеды. Сейчас у некоторых сервисов появились разделы В2В-разделы, где человеку просто в систему загружают баллы, и он, если находится в офисе, в полутора километрах от офиса, может спокойно обедать и расплачиваться этими баллами. Очень кстати удобная система мотивации», — считает эксперт.

