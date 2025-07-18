Telegram накопил 23,5 млн рублей штрафов от российских судов

Общая сумма неоплаченных штрафов достигла 23,47 млн рублей по 12 административным производствам.

Основные нарушения, за которые были наложены штрафы: отказ удалять недостоверную информацию о российских военных (4 млн рублей по статье 19.7.10-4 КоАП), нарушения законодательства о персональных данных (три штрафа по 50 тысяч рублей), неисполнение требований Роскомнадзора о блокировке запрещенного контента.

Три исполнительных производства на сумму 15 миллионов рублей уже прекращены из-за невозможности взыскания — российские приставы не смогли обнаружить активы компании для погашения задолженности.