Telegram накопил 23,5 млн рублей штрафов от российских судов
Telegram игнорирует 23,5 млн рублей штрафов от российских судов
Согласно судебным материалам, доступным ТАСС, мессенджер Telegram продолжает накапливать многомиллионные долги перед российским бюджетом.
Общая сумма неоплаченных штрафов достигла 23,47 млн рублей по 12 административным производствам.
Основные нарушения, за которые были наложены штрафы: отказ удалять недостоверную информацию о российских военных (4 млн рублей по статье 19.7.10-4 КоАП), нарушения законодательства о персональных данных (три штрафа по 50 тысяч рублей), неисполнение требований Роскомнадзора о блокировке запрещенного контента.
Три исполнительных производства на сумму 15 миллионов рублей уже прекращены из-за невозможности взыскания — российские приставы не смогли обнаружить активы компании для погашения задолженности.