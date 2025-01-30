Суд арестовал все активы группы компаний «Домодедово» по иску Генпрокуратуры РФ

Арбитражный суд Московской области, руководствуясь заявлением Генпрокуратуры РФ, наложил арест на все имущество группы компаний «Домодедово», включая акции и доли в юрлицах, принадлежащих владельцам аэропорта Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, сообщает SHOT .

Согласно данным ведомства, председатель совета директоров Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а председатель наблюдательного совета Валерий Коган — Израиля. В период с 2021 по 2023 год они вывели из России 18 млрд рублей прибыли аэропорта под видом погашения займов.

Кроме того, в результате сделки фактическими владельцами 90% акций столичного аэропорта Домодедово стали гражданин Нидерландов и гражданин Испании, которые являются партнерами Каменщика.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием передать аэропорт Домодедово под контроль государства. При этом вопрос о передаче воздушной гавани в пользу РФ обсуждался еще в 2011 году, после гибели 37 человек в результате подрыва террориста-смертника.