Владельцы аэропорта Домодедово Каменщик и Коган вывели за рубеж 18 млрд рублей

Предприниматели Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, которые контролируют группу компаний «Домодедово» через иностранные фонды, в период с 2021 по 2023 год вывели из России 18 млрд рублей прибыли аэропорта под видом погашения займов, сообщает ТАСС .

Согласно иску Генпрокуратуры РФ, денежные средства в размере более 18,1 млрд рублей были перечислены в адрес частной компании с ограниченной ответственностью «Асьенда Инвестментс Лимитед».

Так, ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал» перечислило 17,3 млрд рублей, ООО «Домодедово Эрфилд» — 251 млн рублей, ООО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг» — 91,2 млн рублей, а ООО «Домодедово Кэтеринг» — 460,6 млн рублей.

«Установив в нарушение закона № 57-ФЗ иностранный контроль над <…> стратегическими обществами, Каменщик Д. В. и Коган В. М. следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике», — говорится в иске ведомства.

Кроме того, с июля 2022 по май 2023 года Каменщик и Коган вывели за границу свыше 600 млн рублей под видом дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед».

Ранее заместитель генпрокурора России Игоря Краснова подал иск к аэропорту Домодедово. Ведомство требует передать 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг», управляющем аэропортом. Вопрос о передаче воздушной гавани в пользу РФ обсуждался еще в 2011 году.