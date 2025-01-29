Стали известны детали подачи иска к Домодедово заместителем Краснова
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Один из заместителей генпрокурора России Игоря Краснова подал иск к аэропорту Домодедово. Перед подачей иска прошла прокурорская проверка порядка приватизации объектов воздушной гавани, сообщает «Коммерсант».
Содержание иска остается неизвестным. Ответчиками заявлены бенефициар Дмитрий Каменщик, глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган, ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз» и другие структуры.
Вопрос о передаче Домодедово в пользу государства обсуждался еще в 2011 году, после гибели 37 человек в результате подрыва террориста-смертника. Тогда на Каменщика возбудили дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Уголовное преследование бенефициара прекратили из-за решения Генпрокуратуры, признавшей возбуждение дела незаконным.
Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с курских чиновников и нескольких бизнесменов более 3,2 млрд рублей. Деньги выделялись на организацию обороны Курской области, но были присвоены ответчиками.