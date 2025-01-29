Стали известны детали подачи иска к Домодедово заместителем Краснова

Один из заместителей генпрокурора России Игоря Краснова подал иск к аэропорту Домодедово. Перед подачей иска прошла прокурорская проверка порядка приватизации объектов воздушной гавани, сообщает «Коммерсант» .

Содержание иска остается неизвестным. Ответчиками заявлены бенефициар Дмитрий Каменщик, глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган, ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз» и другие структуры.

Вопрос о передаче Домодедово в пользу государства обсуждался еще в 2011 году, после гибели 37 человек в результате подрыва террориста-смертника. Тогда на Каменщика возбудили дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Уголовное преследование бенефициара прекратили из-за решения Генпрокуратуры, признавшей возбуждение дела незаконным.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с курских чиновников и нескольких бизнесменов более 3,2 млрд рублей. Деньги выделялись на организацию обороны Курской области, но были присвоены ответчиками.