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Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца

Отмечается, что процесс начался 17 февраля. Ответчиками по делу являются компании Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Иск подала Генпрокуратура.

В мае прошлого года губернатор Приморского края Олег Кожемяко допускал, что ГМК «Дальполиметалл» может быть национализирован.

«Дальполиметалл» является одним из крупнейших производителей свинца в стране. Основным видом деятельности предприятия является добыча и обогащение свинцово-цинковой руды. По данным из открытых источников, выручка компании за 2023 год составила 3,6 млрд рублей.

За последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.

Ранее Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.