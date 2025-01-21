Названы причины иска против Петербургского нефтяного терминала

Названы причины, по которым Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), — принадлежащих семье скончавшегося основателя ПНТ Дмитрия Скигина, сообщает « Коммерсант ».

Ведомство просит аннулировать сделки, совершенные в 2016–2020 годах, в результате которых доля наследников бизнесмена, являющихся гражданами «недружественных» РФ государств — Германии и Франции, выросла до 50% акций в уставном капитале общества. Таким образом в нарушение закона над стратегическим предприятием был установлен иностранный контроль, считает Генпрокуратура.

Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

За последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин, говорится в статье.

Согласно открытой информации, АО «ПНТ» владеют несколько зарегистрированных на Кипре компаний.